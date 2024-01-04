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Николай Цискаридзе откровенно рассказал о травле

Николай Цискаридзе откровенно рассказал о травле

Николай Цискаридзе высказался о травле со стороны Большого театра: Думал, это не закончится никогда У артиста балета Николая Цискаридзе в 2011 год произошел сильный скандал с руководством Большого театра.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Гнезда пауков!
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17 час.
вл
валерий лисицын
НЕ умеет наш министр  &quot;культуры&quot; узду в руках  удержать. Все у него кто в лес кто по дрова. А для чего тогда нужно министерство культуры когда под носом интриги и коррупция? Похоже что бы бабло пилить.
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10 час.
Владимир Нелюбин
Так какой министр..такая и культура в массы навязывается..
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5 час.

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