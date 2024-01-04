Николай Цискаридзе высказался о травле со стороны Большого театра: Думал, это не закончится никогда У артиста балета Николая Цискаридзе в 2011 год произошел сильный скандал с руководством Большого театра.
Николай Цискаридзе откровенно рассказал о травле
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Васильев
Гнезда пауков!
Ответить
17 час.
вл
валерий лисицын
НЕ умеет наш министр "культуры" узду в руках удержать. Все у него кто в лес кто по дрова. А для чего тогда нужно министерство культуры когда под носом интриги и коррупция? Похоже что бы бабло пилить.
Ответить
10 час.
Владимир Нелюбин
Так какой министр..такая и культура в массы навязывается..
Ответить
5 час.
Свежие комментарии