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Газета.ру

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Reebok запатентовал в России бренд "Рибок"

Reebok запатентовал в России бренд "Рибок"

Британский офис американской компании Reebok International Limited 4 августа зарегистрировал в Роспатенте товарные знаки "Рибок" и "Reebok", исключительные права на которые продлятся до августа 2035 года.

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