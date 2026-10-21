Коллективная экспозиция Краснодарского края, в которую вошли шесть компаний из Краснодара, Кропоткина и Крымского района, будет представлена на XXX Международном форуме «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге с 22 по 24 октября.
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