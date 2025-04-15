Кто завоюет Кубок России? Эксперты оценили шансы «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и других команд перед полуфиналами

В FONBET Кубке России осталось 8 участников.В FONBET Кубке России осталось 8 участников. В Пути РПЛ «Зенит» проведет ответный полуфинальный матч с «Ростовом» (команда Семака победила 1:0 на выезде), а московское «Динамо» дома сыграет с ЦСКА после поражения 1:2 в гостях.
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