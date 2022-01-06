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В Рождество спасатели обеспечат пожарную безопасность в 281 храме Ростовской области

В Рождество спасатели обеспечат пожарную безопасность в 281 храме Ростовской области

В ночь с 6 по 7 января православные отмечают один из самых светлых праздников — Рождество Христово. Этой ночью тысячи верующих отправятся в храмы, чтобы принять участие в традиционной службе.

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