Abra намерена разрешить клиентам вывод средств после урегулирования с властями Техаса

Криптовалютная платформа Abra достигла соглашения с регулирующими органами Техаса по ценным бумагам, что позволяет пользователям выводить свои средства и обеспечивает соблюдение существующих законов о ценных бумагах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии