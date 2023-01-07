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Леброн тепло поприветствовал Шэннона Шарпа после победы над «Хоукс»

Леброн тепло поприветствовал Шэннона Шарпа после победы над «Хоукс»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после победы над «Атлантой» (130:114) тепло поприветствовал известного спортивного эксперта Шэннона Шарпа.

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