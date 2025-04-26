El Mundo: на улицах Мадрида копится мусор из-за забастовки коммунальщиков

На улицах Мадрида шестой день копится мусор из-за забастовки коммунальщиков. Об этом пишет El Mundo. Как сообщает газета, неприятный запах и полные мусорные баки в центре испанской столицы и туристических местах выбивают из колеи туристов и прохожих.