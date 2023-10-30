Михаил Мурашко посетил Адыгею: от первичной помощи до высокотехнологичных операций

На открытии встречи Михаил Мурашко подчеркнул, что ведущие медицинские специалисты Российской Федерации и руководители научных исследовательских центров сделали значительное количество работы во время своего визита в Адыгею, проведя анализ медицинской сферы, создав рекомендации и планы развития.
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