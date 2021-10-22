В Букингемском дворце рассказали о состоянии Елизаветы II после ночи в больнице

Королева Великобритании Елизавета II провела в больнице ночь с 20 на 21 октября. Следуя советам медиков отдохнуть в течение нескольких дней, посетила больницу днем в среду, 20 октября, где ей провели «некоторые предварительные исследования».
Королева Великобритании Елизавета II провела в больнице ночь с 20 на 21 октября. Следуя советам медиков отдохнуть в течение нескольких дней, посетила больницу днем в среду, 20 октября, где ей провели «некоторые предварительные исследования».
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