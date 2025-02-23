Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 828 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    Виталий Милонов прав! Конфисковать у продажных всё, что можно! Тоьько говорильня этт всё! Кишка тонка, посотрясают во...Имущество отобрат...
  • Владимир Елкин
    Их миллионы! Высылать нужно начинать с членов их многодетных семей, грабящих наши социальные фонды!!!Автозаки заполняю...
  • Elena
    Твари мерзотные.Имущество отобрат...

Элита на самом верху замерла в ожидании катастрофы. Хазин о будущем Силуанова и Набиуллиной: «У Путина теперь развязаны руки»

Элита на самом верху замерла в ожидании катастрофы. Хазин о будущем Силуанова и Набиуллиной: «У Путина теперь развязаны руки»

Интересная жизнь с Vera Star Недругов России, которые засели в коридорах власти, ждёт неминуемая катастрофа, причём произойдёт это в самое ближайшее время.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
Поживём увидим...но верится с трудом...а ведь давно пора.
Ответить
14 час.
Врам Тавризов
У Александра 1  и потом у Николая 1 был министр финансов, из немцев, в 27 лет приехал Россию, Александр Канкрин, так при нем деньги на  войну 1812-1&amp;15 гг ( с нашими в Париже на временном постое)  обошлись в размере 100 тыс руб После 1815 г в стране наравне с рублем ходили талеры и франки. Так он в течение 3 месяцев, подготовившись, выпустил золотые и серебрянные монеты, казначейские билеты обеспеченные ЗОЛОТОМ страны Кстати, одна из причин - почти все Губера поголовно жаловались на нехватку рублей из- за хождения иновалют ( а хоть один наш губернатор заикнулся  хоть раз, что ему мешают расчеты в долл и евро?) Поэтому когда кто-то говорит об обеспечении бумаги золотом- это неумно, а привязка страны к золоту, которая не обеспечена СВОИМ золотом и вдобавок золотом партнеров - смешна
Ответить
12 час.
ВТ
Врам Тавризов
Лина, можно смеяться над Байденом, но года 2 -3 назад он выпустил закон, по которому любой труд в США должен оплачиваться не меньше 6-8 ( цифру точно не помню) долларов / ЧАС Посчитайте за 20 рабочих дней какая будет зарплата в месяц в рублях У нас такого закона нет - конечно, я могу не знать
Ответить
12 час.
наверх