Элита на самом верху замерла в ожидании катастрофы. Хазин о будущем Силуанова и Набиуллиной: «У Путина теперь развязаны руки»

Врам Тавризов

У Александра 1 и потом у Николая 1 был министр финансов, из немцев, в 27 лет приехал Россию, Александр Канкрин, так при нем деньги на войну 1812-1&15 гг ( с нашими в Париже на временном постое) обошлись в размере 100 тыс руб После 1815 г в стране наравне с рублем ходили талеры и франки. Так он в течение 3 месяцев, подготовившись, выпустил золотые и серебрянные монеты, казначейские билеты обеспеченные ЗОЛОТОМ страны Кстати, одна из причин - почти все Губера поголовно жаловались на нехватку рублей из- за хождения иновалют ( а хоть один наш губернатор заикнулся хоть раз, что ему мешают расчеты в долл и евро?) Поэтому когда кто-то говорит об обеспечении бумаги золотом- это неумно, а привязка страны к золоту, которая не обеспечена СВОИМ золотом и вдобавок золотом партнеров - смешна