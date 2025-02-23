Интересная жизнь с Vera Star Недругов России, которые засели в коридорах власти, ждёт неминуемая катастрофа, причём произойдёт это в самое ближайшее время.
Элита на самом верху замерла в ожидании катастрофы. Хазин о будущем Силуанова и Набиуллиной: «У Путина теперь развязаны руки»
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ВС
Вадим Скоробогатов
Поживём увидим...но верится с трудом...а ведь давно пора.
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14 час.
Врам Тавризов
У Александра 1 и потом у Николая 1 был министр финансов, из немцев, в 27 лет приехал Россию, Александр Канкрин, так при нем деньги на войну 1812-1&15 гг ( с нашими в Париже на временном постое) обошлись в размере 100 тыс руб После 1815 г в стране наравне с рублем ходили талеры и франки. Так он в течение 3 месяцев, подготовившись, выпустил золотые и серебрянные монеты, казначейские билеты обеспеченные ЗОЛОТОМ страны Кстати, одна из причин - почти все Губера поголовно жаловались на нехватку рублей из- за хождения иновалют ( а хоть один наш губернатор заикнулся хоть раз, что ему мешают расчеты в долл и евро?) Поэтому когда кто-то говорит об обеспечении бумаги золотом- это неумно, а привязка страны к золоту, которая не обеспечена СВОИМ золотом и вдобавок золотом партнеров - смешна
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12 час.
ВТ
Врам Тавризов
Лина, можно смеяться над Байденом, но года 2 -3 назад он выпустил закон, по которому любой труд в США должен оплачиваться не меньше 6-8 ( цифру точно не помню) долларов / ЧАС Посчитайте за 20 рабочих дней какая будет зарплата в месяц в рублях У нас такого закона нет - конечно, я могу не знать
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12 час.
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