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ТАСС

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В Уфе завели дело против криминального авторитета из Москвы

В Уфе завели дело против криминального авторитета из Москвы

УФА, 28 августа. /ТАСС/. Уголовное дело за занятие высшего положения в преступной иерархии возбуждено в отношении неоднократно судимого жителя Москвы 1957 года рождения, который, по данным правоохранителей, установил контроль над криминальными структурами в Башкирии.

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