Залужный признал, что западные санкции не оказали на Россию должного влияния

РИАМО - 2 фев. В интервью для CNN главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что антироссийские санкции не привели к желаемым результатам, поскольку Россия имеет существенное преимущество в армии и вооруженных силах.
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