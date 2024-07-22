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В Екатеринбурге без вести пропал доброволец СВО

В Екатеринбурге без вести пропал доброволец СВО

Командир отделения мотострелковых войск без вести пропал по пути домой.В Екатеринбурге таинственно исчез участник СВО, командир отделения мотострелковых войск воинской части 34081 Артур Валиев.

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