Tesla's Cybercab Debut Falls Flat As NHTSA Opens Probe Tesla’s long awaited Cybercab finally hit the streets of Austin yesterday, and the debut was something of a dud.
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