Чего ждать на рынках на следующей короткой рабочей неделе?

Аналитики не ожидают особой волатильности на следующей неделе ни на фондовом, ни на валютном рынках. Основной внутриполитической темой для инвесторов станет внесение и утверждение кандидатуры нового премьераКак откроются рынки в понедельник? Российская валюта за предыдущую короткую неделю значительно укрепилась: доллар стоит 91,60 рубля.