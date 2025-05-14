Галимова, Ливо и Шабанова номинировали на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/25

Артем Галимов из «Ак Барса», Джошуа Ливо из «Салавата Юлаева» и Максим Шабанов из «Трактора» вошли в список номинантов на приз «Золотая клюшка» — самому ценному игроку регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2024/25.
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