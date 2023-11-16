Ненавистный «фартук»: почему так трудно убрать живот после родов

После родов большинство женщин сталкиваются с потерей упругости груди и обвисшим животом. Это объясняется гормональной перестройкой организма во время беременности и перерастяжением опорных структур передней брюшной стенки, рассказала изданию Газета.
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