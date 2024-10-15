Дагестан возглавляет рейтинг по производству шерсти в России

В Дагестане активно развивается глубокая переработка овечьей шерсти. Регион является лидером по производству шерсти в России, обеспечивая 32% от общего объема производства в стране и 65,6% в Северо-Кавказском федеральном округе.
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