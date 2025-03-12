Российская армия снарядом «Краснополь» ликвидировала пункт управления дронами ВСУ

Также был уничтожен личный состав противника Пункт дислокации операторов управления беспилотниками украинской армии с личным составом в шесть человек был уничтожен одним высокоточным снарядом «Краснополь» на Красноармейском направлении.
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