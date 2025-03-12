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Петербургский дневник

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Российская армия снарядом «Краснополь» ликвидировала пункт управления дронами ВСУ

Российская армия снарядом «Краснополь» ликвидировала пункт управления дронами ВСУ

Также был уничтожен личный состав противника Пункт дислокации операторов управления беспилотниками украинской армии с личным составом в шесть человек был уничтожен одним высокоточным снарядом «Краснополь» на Красноармейском направлении.

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