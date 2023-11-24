Кедми хочет вернуться к Соловьеву "за правдой",а Сатановский учит Путина Два некогда топовых еврейских эксперта - Яков Кедми и Евгений Сатановский - были завсегдатаями наших политических ток-шоу, но после известных событий и последовавших за тем скандалов, связанных с Израилем, были изгнаны с наших федеральных каналов.
Путину на этот шаг придется идти
Комментарии
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Коська
За что "уважаю" Сатановского, что он всегда дает правильный вектор направления движения, но до конца не договаривает, мол САМИ ДОГАДАЙТЕСЬ, ЧТО ИМЕЛОСЬ В ВИДУ. Вот мы и догадываемся - НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО!!!! СНЯТЬ МОРАТОРИЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ, что бы указанные Сатановским либеральные руководители не начали тотальный САБОТАЖ по исполнению мероприятий запланированных руководством РФ после выборов 2024 года!!! Ну, где то ТАК!!!
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2 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
Уж если арабы не оценят, то евреи тем более! Они никогда благодарными не были. Особенно ортодоксальны евреи.
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1 час.
Волков Владимир
Кедми рассмешил словами о неблагодарных арабах. А он где-то видел благодарных евреев? Почему он молчит про израильских инструкторов и оружие на украине. Ну а Сатановский-это птица-говорун. Языком мести большого труда не нужно и никакой ответственности. А Путин отвечает за всю страну и делает это неплохо. Вряд ли кто другой сделал столько за последние 23 года, сколько сделал ВВП.
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1 час.
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