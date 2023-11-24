ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Виленский
    Бандеровских учителей выслать или на общественные работы. Незачем детей калечить несуществующей историей и прочей хох...В школах Херсонщи...
  • 125k 12345
    За времена незалежности каклам вбили в голову , что они самые-самые и умные и красивые. Как обидно и больно теперь пе...В школах Херсонщи...
  • Алексей Евдокимов
    Если человек обижается и говорит на что обижается - это человек двуполярный мир поддерживает (это где правит добро и ...Ричард Пайпс: «Ро...

Путину на этот шаг придется идти

Путину на этот шаг придется идти

Кедми хочет вернуться к Соловьеву "за правдой",а Сатановский учит Путина Два некогда топовых еврейских эксперта - Яков Кедми и Евгений Сатановский - были завсегдатаями наших политических ток-шоу, но после известных событий и последовавших за тем скандалов, связанных с Израилем, были изгнаны с наших федеральных каналов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Коська
За что &quot;уважаю&quot; Сатановского, что он всегда дает правильный вектор направления движения, но до конца не договаривает, мол САМИ ДОГАДАЙТЕСЬ, ЧТО ИМЕЛОСЬ  В ВИДУ. Вот мы и догадываемся - НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО!!!! СНЯТЬ МОРАТОРИЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ, что бы указанные Сатановским либеральные руководители не начали тотальный САБОТАЖ по исполнению мероприятий запланированных руководством РФ после выборов 2024 года!!! Ну, где то ТАК!!!
Ответить
2 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
Уж если арабы не оценят, то евреи тем более! Они никогда благодарными не были. Особенно ортодоксальны евреи.
Ответить
1 час.
Волков Владимир
Кедми рассмешил словами о неблагодарных арабах. А он где-то видел благодарных евреев? Почему он молчит про израильских инструкторов и оружие на украине. Ну а Сатановский-это птица-говорун. Языком мести большого труда не нужно и никакой ответственности. А Путин отвечает за всю страну и делает это неплохо. Вряд ли кто другой сделал столько за последние 23 года, сколько сделал ВВП.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх