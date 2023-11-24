Путину на этот шаг придется идти

Коська За что "уважаю" Сатановского, что он всегда дает правильный вектор направления движения, но до конца не договаривает, мол САМИ ДОГАДАЙТЕСЬ, ЧТО ИМЕЛОСЬ В ВИДУ. Вот мы и догадываемся - НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО!!!! СНЯТЬ МОРАТОРИЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ, что бы указанные Сатановским либеральные руководители не начали тотальный САБОТАЖ по исполнению мероприятий запланированных руководством РФ после выборов 2024 года!!! Ну, где то ТАК!!!

СС Сергей Скрипальщиков Уж если арабы не оценят, то евреи тем более! Они никогда благодарными не были. Особенно ортодоксальны евреи.