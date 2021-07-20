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Ударный вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" пойдет на экспорт

Ударный вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" планируют поставлять за рубеж. Решение о поставках военной техники будет принято по итогам показа машины на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

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