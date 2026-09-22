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Силы ПВО за день уничтожили 17 БПЛА ВСУ над Россией

Силы ПВО за день уничтожили 17 БПЛА ВСУ над Россией

Дежурные силы противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 17 украинских беспилотников над тремя российскими регионами.

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