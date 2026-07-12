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«Кто-то судит о принадлежности по цвету кожи, а мы – по любви к стране. Пусть победит сильнейший, а расизм проиграет». Премьер Испании Санчес о словах предшественника про сборную Франции

Премьер-министр Испании Педро Санчес ответил на высказывание своего предшественника Мариано Рахоя о сборной Франции.

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