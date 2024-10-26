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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марат Хуснутдинов: «Большое спасибо системе Ротенберга. В СКА я играл с ветеранами – это сыграло важную роль. Я выбрал правильный путь»

Нападаающий дебютировал в КХЛ в СКА в сезоне-2020/21. По ходу сезона 2023/24 его обменяли в «Сочи», а после завершения чемпионата в КХЛ хоккеист отправился в «Миннесоту».

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