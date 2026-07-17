Партии сформировали списки кандидатов в Госдуму

Иванов Серафим, депутат МО Адмиралтейский округ, участник СВО "Наибольшие успехи на выборах ожидают те партии, которые максимально вовлечены в процессы содействия проведению специальной военной операции, а также участникам и их семьям.
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