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Партии сформировали списки кандидатов в Госдуму

Партии сформировали списки кандидатов в Госдуму

Иванов Серафим, депутат МО Адмиралтейский округ, участник СВО "Наибольшие успехи на выборах ожидают те партии, которые максимально вовлечены в процессы содействия проведению специальной военной операции, а также участникам и их семьям.

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