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Петербургский дневник

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Будущее тренера «Балтики» решится после игры с «Зенитом»

Будущее тренера «Балтики» решится после игры с «Зенитом»

Матч состоится сегодня, 2 июня Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич заявил, что обсудит с руководством свое будущее в клубе после Суперфинала Кубка России по футболу, сообщает издание «Московский комсомолец.

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