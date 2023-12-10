Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 775 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Васильев
    Так и есть. Настоящая пятая колонна.8 человек согласи...
  • Михалыч
    Либеральное чиновничество - это сегодня ГЛАВНЫЙ враг народа России.8 человек согласи...
  • ШКИПЕР
    Пусть едут , но за свой счёт , это касается ми чинуш от спорта  !8 человек согласи...

Суд в Петербурге арестовал жителя Нью-Йорка по обвинению в реабилитации нацизма

Суд в Петербурге арестовал жителя Нью-Йорка по обвинению в реабилитации нацизма

8 мая 2023 года житель Нью-Йорка по имени Юрий Малёв (родился в Ленинграде, окончил престижную школу и юрфак Ленинградского госуниверситета, свалил в Соединённые Штаты, ныне постоянно обитает в Бруклине, женат никогда не был, детей нет) опубликовал фото погибшего российского бойца с привязанной к пальцу ноги Георгиевской лентой и подписал: "Как правильно носить Георгиевскую ленточку!"Ранее США и РФ запостил ещё множество гнусностей - фотография могил русских воинов-участников СВО с подписью "Новый скотомогильник", изображение свиньи с надписью на ней "Я русский", изображение карты России с надписью крупными буквами "Говно", изображение российского флага с подписью "Пидоры", неоднократное глумление над той же Георгиевской лентой с использованием нецензурщины и т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Алексеев
На рудники...
Ответить
6 час.
Вячеслав Rfvtytd
👍А там,вроде,как на шконку ложился,до промахнулся и виском ударился об угол шконки,ну что поделаешь несчастный случай,начальник.😂
Ответить
6 час.
Вик Норд
урановые
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх