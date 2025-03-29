Политика как он...
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Политика как она есть

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Сийярто: разговор об отправке миротворцев на Украину является преждевременным

Сийярто: разговор об отправке миротворцев на Украину является преждевременным

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости отметил, что Будапешт считает преждевременным разговор об отправке миротворцев на Украину, пока нет договорённости России и США.

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