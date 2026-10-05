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Царьград

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Кнутов: раскрыты все точки запуска БПЛА ВСУ по России. Ответ был мгновенным

Кнутов: раскрыты все точки запуска БПЛА ВСУ по России. Ответ был мгновенным

Военные эксперты Кнутов и Рожин назвали точки запуска БПЛА ВСУ по России и чем это обернулось для Украины.

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