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Чинахов сделал передачу во 2-й игре подряд, продлив безголевую серию до 6 матчей

Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:1). Россиянин отдал результативный пас во второй игре подряд, продлив безголевую серию до 6 матчей.

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