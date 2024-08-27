В Калужской области провели крупные кадровые перестановки

Двое крупных калужских управленцев - мэр Обнинска Татьяна Леонова и министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин покинули свои посты и получили новые назначенияДвое крупных калужских управленцев - мэр Обнинска Татьяна Леонова и министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин покинули свои посты и получили новые назначения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)