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Калужские новости

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В Калужской области провели крупные кадровые перестановки

В Калужской области провели крупные кадровые перестановки

Двое крупных калужских управленцев - мэр Обнинска Татьяна Леонова и министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин покинули свои посты и получили новые назначенияДвое крупных калужских управленцев - мэр Обнинска Татьяна Леонова и министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин покинули свои посты и получили новые назначения.

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