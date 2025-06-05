Русизмы в американском политическом дискурсе

В 2021 году, после начала масштабного кризиса на американо-мексиканской границе, в прессе начало мелькать необычное наименование должности в структуре федеральной исполнительной власти США – «царя границы» (border czar), так называли уполномоченного по вопросам границы.
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