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Кейн о незабитом пенальти и вылете Англии с ЧМ: «От этого никуда не спрячешься, это больно. Я абсолютно опустошен»

Кейн о незабитом пенальти и вылете Англии с ЧМ: «От этого никуда не спрячешься, это больно. Я абсолютно опустошен»

Харри Кейн обратился к болельщикам после вылета сборной Англии с ЧМ-2022. Вчера команда Гарета Саутгейта проиграла Франции со счетом 1:2 и вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала.

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