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«Надо быть объективными»: полковник Баранец описал проблему с топливом на Украине

«Надо быть объективными»: полковник Баранец описал проблему с топливом на Украине

Россия ужесточает удары возмездия в рамках спецоперации МОСКВА, 25 июля, ФедералПресс. Украинской топливной системе нанесен значительный ущерб в результате российских ударов возмездия по АЗС, однако ситуация еще не катастрофическая.

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