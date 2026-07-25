«Надо быть объективными»: полковник Баранец описал проблему с топливом на Украине

Россия ужесточает удары возмездия в рамках спецоперации МОСКВА, 25 июля, ФедералПресс. Украинской топливной системе нанесен значительный ущерб в результате российских ударов возмездия по АЗС, однако ситуация еще не катастрофическая.
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