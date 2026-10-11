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10 Best The Sopranos Guest Stars, Ranked

10 Best The Sopranos Guest Stars, Ranked

From Hollywood legends to familiar TV faces, The Sopranos featured guest stars whose performances helped shape some of the most unforgettable storylines.

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