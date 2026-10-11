10 Best The Sopranos Guest Stars, Ranked

From Hollywood legends to familiar TV faces, The Sopranos featured guest stars whose performances helped shape some of the most unforgettable storylines.
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