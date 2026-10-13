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ИА Реалист

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Мировая экономика приблизилась к пределу устойчивости

Мировая экономика приблизилась к пределу устойчивости

МОСКВА (ИА Реалист). Международный валютный фонд в очередном докладе «Перспективы мировой экономики» предупредил, что способность глобальной экономики противостоять новым шокам приближается к исчерпанию.

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