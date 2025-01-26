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Британские СМИ представили четыре варианта прекращения конфликта на Украине

Британские СМИ представили четыре варианта прекращения конфликта на Украине

Прогнозирование ситуации по конфликту на Украине занимает много места в западных средствах массовой информации в качестве способа моделирования ситуации, в том числе желаемого исхода, то есть как попытка подсказать властям, как поступить по мнению обозревателей.

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