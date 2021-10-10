Пожилые россияне за три квартала этого года стали активнее осваивать цифровые сервисы банков

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россияне старшего возраста (60+ лет) стали заметно активней осваивать современные банковские технологии - пользование цифровыми сервисами за три квартала этого года у них выросло в разы, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.