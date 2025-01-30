Лавров заявил о неуважении Запада к принципу устава ООН

Запад никогда не уважал принцип устава ООН о суверенном равенстве государств. Соединенные Штаты продолжат его игнорировать при американском президенте Дональде Трампе, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на Общем собрании Российского совета по международным делам, сообщает дипведомство.
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