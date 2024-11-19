Что произошло в ночь на 19 ноября в России и мире

Рассказываем о важных событиях 1. В Госдуме рассмотрят законопроект, который в том числе разрешает некоторым участникам спецоперации списать долги по кредитам при заключении контракта с 1 декабря 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии