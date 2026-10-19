Полиция Братска устанавливает обстоятельства хищения более 1 млн рублей у 57-летней местной учительницы, поверившей сообщению о доставке цветов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
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