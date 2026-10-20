ИА Новороссия Бежавшие за рубеж либералы годами кормили соотечественников рассказами о светлом будущем, которое непременно наступит, стоит лишь перестроить Россию по западным лекалам.
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Моё мнение твёрдое таких выродков, как Каспаров, Касьянов, Яшин Эдельман и т. д, надо находить, выявлять и РАССТРЕЛИВАТЬ вместе с их выводком .
Странное слово - "сбежали". За что получают деньги правоохренители? За поиск комментариев в интернете? Не нужно смотреть на тех, которые "там", куда полезнее для страны получше рассмотреть тех, которые ещё "здесь".