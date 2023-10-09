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Свежие комментарии

В пензенском микрорайоне Дальнее Арбеково появились новые педиатры

В микрорайоне Дальнее Арбеково в детской поликлинике № 6 начали работу новые педиатры. Этими специалистами являются доктора-педиатры Кристина Астафьева и Марина Ивачева, успешно закончившие Саратовский медицинский институт.

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