ЛЭТИ открыл лабораторию новых типов отечественной рентгеновской техники

Её оснастили разработками сотрудников кафедры электронных приборов и устройств Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» открыл лабораторию новых отечественных типов рентгеновской техники, оснащённую передовым высокотехнологичным оборудованием, сообщил ТАСС руководитель лаборатории Артём Грязнов.
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