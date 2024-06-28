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Петербургский дневник

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ЛЭТИ открыл лабораторию новых типов отечественной рентгеновской техники

ЛЭТИ открыл лабораторию новых типов отечественной рентгеновской техники

Её оснастили разработками сотрудников кафедры электронных приборов и устройств Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» открыл лабораторию новых отечественных типов рентгеновской техники, оснащённую передовым высокотехнологичным оборудованием, сообщил ТАСС руководитель лаборатории Артём Грязнов.

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