Танковый форсаж на природном газе

На поле боя выживает быстрый и ловкий – эта непреложная истина касается и тяжелой бронетехники. В приложении к реалиям специальной военной операции, способность танка уходить из-под обстрела приобрело особую значимость.
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