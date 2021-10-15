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Глава Всемирного банка назвал продуктивными прошедшие переговоры с вице-премьером РФ

Глава Всемирного банка назвал продуктивными прошедшие переговоры с вице-премьером РФ

Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что провел информативные переговоры с вице-премьером Российской Федерации Алексеем Оверчуком.

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