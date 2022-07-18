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Ливио Жан-Шарль: «У ЦСКА славная история. Рад стать частью команды»

Новобранец ЦСКА Ливио Жан-Шарль прокомментировал переход в московскую команду. «ЦСКА — один из европейских клубов с долгой и славной историей, и я рад стать его частью.

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