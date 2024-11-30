Можно пить шампанское: Европа одержала заслуженную победу над Россией

Владилен Антонович

Не зря Илон Маск цитирует Достоевского: «Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим». Как-то так...