© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила сделать жителям волшебного сада к праздничному столу царский подарок и в несколько приемов объявила об исторических перемогах над Путиным и российским газом.
Можно пить шампанское: Европа одержала заслуженную победу над Россией
Комментарии
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Владилен Антонович
Не зря Илон Маск цитирует Достоевского: «Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим». Как-то так...
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15 час.
Анатолий Рябенко
Российские газовые умники (компании) плевали на всякую политику им нужна прибыль в пустых бумажках (доллары). Поэтому не прекратят поставки недругам в Европу газа народного богатства чем продолжат наносить ущерб России.
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14 час.
Иван Агеев
Не пиз...и, Толян, не те времена и другая аудитория.
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10 час.
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