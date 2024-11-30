Заноза
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Заноза

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Можно пить шампанское: Европа одержала заслуженную победу над Россией

Можно пить шампанское: Европа одержала заслуженную победу над Россией

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила сделать жителям волшебного сада к праздничному столу царский подарок и в несколько приемов объявила об исторических перемогах над Путиным и российским газом.

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Комментарии
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Владилен Антонович
Не зря Илон Маск цитирует Достоевского: «Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим». Как-то так...
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