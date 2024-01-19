Во Франции предупредили о возможных провокациях НАТО «под чужим флагом»

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предостерег от возможности в ближайшие месяцы проведения НАТО «операции под чужим флагом» наподобие диверсии на газопроводах «Северный поток» в 2022 году.
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